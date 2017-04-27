Серийного вора осудили в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Серийного вора, который совершил 18 краж, в Кировоградской области осудили на 5,5 лет лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По государственному обвинению Новоукраинскую местной прокуратуры на 5 лет и 6 месяцев осужден серийного вора, на счету которого 18 преступных эпизодов", - говорится в сообщении.
Публичным обвинителем в суде доказано, что обвиняемый совершил 18 краж чужого имущества, проникая в жилье и иные помещения граждан. Потерпевшими от совершения преступлений были, в том числе, лица пожилого возраста.
Приговором Новоукраинского районного суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Как сообщал УНН 27 апреля, в Кропивницком СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств при дорожных работах.