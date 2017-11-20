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Серія вибухів прогриміла на фабриці в Нью-Йорку, є постраждалі

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, сталася серія вибухів на фабриці з виробництва косметичної продукції Verla International, про це повідомляє УНН з посиланням на NBC New York.

За даними нью-йоркської поліції в результаті вибухів постраждали 33 людини, в тому числі семеро пожежників. Один з пожежників був госпіталізований з опіками у важкому стані. Інші 26 жертв є співробітниками Verla. Загрози їхньому життю немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На хімічному заводі в Х'юстоні може статися ще вісім вибухів

Зазначається, що сталось щонайменше два вибухи, їх причини встановлюються.

Нагадаємо, на об'єкті металургійної компанії ArcelorMittal в бельгійському Генті прогримів вибух. Одна людина загинула. Два інших людини отримали поранення. Обидва мають переломи. Персонал компанії був евакуйований.

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