Серия взрывов прогремела на фабрике в Нью-Йорке, есть пострадавшие

По данным нью-йоркской полиции в результате взрывов пострадали 33 человека, в том числе семь пожарных. Один из пожарных был госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии. Другие 26 жертв являются сотрудниками Verla. Угрозы их жизни нет.

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Отмечается, что произошло по меньшей мере два взрыва, их причины устанавливаются.

Напомним, на объекте металлургической компании ArcelorMittal в бельгийском Генте прогремел взрыв . Один человек погиб. Два других человека получили ранения. Оба имеют переломы. Персонал компании был эвакуирован.