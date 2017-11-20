Серия взрывов прогремела на фабрике в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В округе Оранж, штат Нью-Йорк, произошла серия взрывов на фабрике по производству косметической продукции Verla International, об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC New York.
По данным нью-йоркской полиции в результате взрывов пострадали 33 человека, в том числе семь пожарных. Один из пожарных был госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии. Другие 26 жертв являются сотрудниками Verla. Угрозы их жизни нет.
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Отмечается, что произошло по меньшей мере два взрыва, их причины устанавливаются.
Напомним, на объекте металлургической компании ArcelorMittal в бельгийском Генте прогремел взрыв . Один человек погиб. Два других человека получили ранения. Оба имеют переломы. Персонал компании был эвакуирован.