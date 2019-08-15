Серія пенальті визначила володаря Суперкубку УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вперше в історії за Суперкубок УЄФА зійшлися два англійські клуби – в Стамбулі пройшла зустріч між "Челсі" та "Ліверпулем", повідомляє УНН.
У першому таймі заділ в один гол здійснив французький нападник "синіх" Олів'є Жиру. По перерві паритет у зустрічі зробив сенегальський форвард "Ліверпулю" Садіо Мане – 1:1.
Поєдинок продовжився в екстра-таймах, але і вони не зуміли визначити переможця. На цей раз "мерсисайдці" вийшли вперед завдяки другому взяттю воріт від Мане. Шість хвилин знадобилося "Челсі" аби зробити рахунок 2:2 – з пенальті на 101 хвилині відзначився Жоржиньо.
Тільки післяматчева серія пенальті допомогла "Ліверпулю" святкувати виграш. Дев'ять ударів на два колективи були реалізованими, а 10-й у виконанні представника "Челсі" Абрахама виявився незабитим.
Зауважимо, що в активі "Ліверпулю" стало чотири Суперкубки УЄФА. "Челсі" залишився з одним.