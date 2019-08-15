Серия пенальти определила обладателя Суперкубка УЕФА

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 49200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 69106 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123469 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133863 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124042 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126931 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129335 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151040 просмотра

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Серия пенальти определила обладателя Суперкубка УЕФА

Серия пенальти определила обладателя Суперкубка УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Впервые в истории за Суперкубок УЕФА сошлись два английских клуба - в Стамбуле прошла встреча между "Челси" и "Ливерпулем", сообщает УНН.

В первом тайме задел в один гол провел французский нападающий "синих" Оливье Жиру. После перерыва паритет во встрече сделал сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане - 1:1.

Поединок продлился в экстра-таймах, но и они не сумели определить победителя. На этот раз "мерсисайдцы" вышли вперед благодаря второму взятию ворот от Мане. Шесть минут понадобилось "Челси" чтобы сделать счет 2:2 - с пенальти на 101 минуте отличился Жоржиньо.

Только Послематчевая серия пенальти помогла "Ливерпулю" праздновать выигрыш. Девять ударов в два коллектива были реализованы, а 10-й в исполнении представителя "Челси" Абрахама оказался незабитым.

Заметим, что в активе "Ливерпулю" стало четыре Суперкубка УЕФА. "Челси" остался с одним.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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