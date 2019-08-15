Серия пенальти определила обладателя Суперкубка УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Впервые в истории за Суперкубок УЕФА сошлись два английских клуба - в Стамбуле прошла встреча между "Челси" и "Ливерпулем", сообщает УНН.
В первом тайме задел в один гол провел французский нападающий "синих" Оливье Жиру. После перерыва паритет во встрече сделал сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане - 1:1.
Поединок продлился в экстра-таймах, но и они не сумели определить победителя. На этот раз "мерсисайдцы" вышли вперед благодаря второму взятию ворот от Мане. Шесть минут понадобилось "Челси" чтобы сделать счет 2:2 - с пенальти на 101 минуте отличился Жоржиньо.
Только Послематчевая серия пенальти помогла "Ливерпулю" праздновать выигрыш. Девять ударов в два коллектива были реализованы, а 10-й в исполнении представителя "Челси" Абрахама оказался незабитым.
Заметим, что в активе "Ливерпулю" стало четыре Суперкубка УЕФА. "Челси" остался с одним.