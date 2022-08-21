Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах, – Bloomberg

Деталі

Apple готується випустити новий iPhone раніше, ніж зазвичай, що дасть додатковий приріст продажам у поточному кварталі. Також компанія звільняє рекрутерів і повертає персонал в офіс.

Apple Event планує анонсувати iPhone 14 вже 7 вересня. Це буде найраніший запуск iPhone з 2016 року, після чого, новий пристрій надійде в продаж 16 вересня — приблизно на тиждень раніше запланованого минулого року.

Новий iPhone 14 буде представлено в таких кольорах:

▪️Червоний.

▪️Білий.

▪️Чорний.

▪️Бірюзовий.

▪️Темно-фіолетовий.

▪️Сірий.

▪️Золотий.

▪️Світло-фіолетовий.