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Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах, – Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Серія iPhone 14 стане зіркою вересневого заходу Apple. З огляду на те, що будуть представлені чотири нові моделі, очікуйте багато галасу від нового iPhone 14 Plus/Max. Хоча звичайні моделі мало чим відрізнятимуться від поточного покоління iPhone 13, більша модель буде гарним доповненням. Нова лінійка iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах, – Bloomberg

Деталі

Apple готується випустити новий iPhone раніше, ніж зазвичай, що дасть додатковий приріст продажам у поточному кварталі. Також компанія звільняє рекрутерів і повертає персонал в офіс.

Apple Event планує анонсувати iPhone 14 вже 7 вересня. Це буде найраніший запуск iPhone з 2016 року, після чого, новий пристрій надійде в продаж 16 вересня — приблизно на тиждень раніше запланованого минулого року.

Новий iPhone 14 буде представлено в таких кольорах:
▪️Червоний.
▪️Білий.
▪️Чорний.
▪️Бірюзовий.
▪️Темно-фіолетовий.
▪️Сірий.
▪️Золотий.
▪️Світло-фіолетовий.

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