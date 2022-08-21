Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Серия iPhone 14 станет звездой сентябрьского мероприятия Apple. Учитывая, что будут представлены четыре новые модели, ожидайте много шума от нового iPhone 14 Plus/Max. Хотя обычные модели будут мало чем отличаться от текущего поколения iPhone 13, большая модель будет хорошим дополнением. Новая линейка iPhone 14 будет представлена в восьми цветах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Apple готовится выпустить новый iPhone раньше обычного, что даст дополнительный прирост продажам в текущем квартале. Также компания увольняет рекрутеров и возвращает персонал в офис.
Apple Event планирует анонсировать iPhone 14 уже 7 сентября. Это будет самый ранний запуск iPhone с 2016 года, после чего новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю раньше запланированного в прошлом году.
Новый iPhone 14 будет представлен в следующих цветах:
▪️Красный.
▪️Белый.
▪️Черный.
▪️Бирюзовый.
▪️Темно-фиолетовый.
▪️Серый.
▪️Золотой.
▪️Светло-фиолетовый.