Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, – Bloomberg

Детали

Apple готовится выпустить новый iPhone раньше обычного, что даст дополнительный прирост продажам в текущем квартале. Также компания увольняет рекрутеров и возвращает персонал в офис.

Apple Event планирует анонсировать iPhone 14 уже 7 сентября. Это будет самый ранний запуск iPhone с 2016 года, после чего новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю раньше запланированного в прошлом году.

Новый iPhone 14 будет представлен в следующих цветах:

▪️Красный.

▪️Белый.

▪️Черный.

▪️Бирюзовый.

▪️Темно-фиолетовый.

▪️Серый.

▪️Золотой.

▪️Светло-фиолетовый.