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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, – Bloomberg

Киев • УНН

 • 267961 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Серия iPhone 14 станет звездой сентябрьского мероприятия Apple. Учитывая, что будут представлены четыре новые модели, ожидайте много шума от нового iPhone 14 Plus/Max. Хотя обычные модели будут мало чем отличаться от текущего поколения iPhone 13, большая модель будет хорошим дополнением. Новая линейка iPhone 14 будет представлена в восьми цветах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, – Bloomberg

Детали

Apple готовится выпустить новый iPhone раньше обычного, что даст дополнительный прирост продажам в текущем квартале. Также компания увольняет рекрутеров и возвращает персонал в офис.

Apple Event планирует анонсировать iPhone 14 уже 7 сентября. Это будет самый ранний запуск iPhone с 2016 года, после чего новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю раньше запланированного в прошлом году.

Новый iPhone 14 будет представлен в следующих цветах:
▪️Красный.
▪️Белый.
▪️Черный.
▪️Бирюзовый.
▪️Темно-фиолетовый.
▪️Серый.
▪️Золотой.
▪️Светло-фиолетовый.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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