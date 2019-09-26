Сергій Лозниця отримав держпремію Довженка

Нагородження відбулось у Києві. Премію режисеру вручив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

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"Я дуже вдячний, що з вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише по проблемах, але й по мистецьких досягненнях – багато у чому це і ваша заслуга", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, кінострічка “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці отримала головну нагороду 15-го міжнародного кінофестивалю в іспанській Севільї.