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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Сергій Лозниця отримав держпремію Довженка

Київ • УНН

 • 15268 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Українському режисеру Сергію Лозниці вручили Державну премію імені Олександра Довженка за створення повнометражного фільму "Донбас". Про це Мінкульт повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Сергій Лозниця отримав держпремію Довженка

Нагородження відбулось у Києві. Премію режисеру вручив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державна підтримка - привілей: Бородянський назвав принципи роботи Мінмолодьспорту

"Я дуже вдячний, що з вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише по проблемах, але й по мистецьких досягненнях – багато у чому це і ваша заслуга", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, кінострічка “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці отримала головну нагороду 15-го міжнародного кінофестивалю в іспанській Севільї.

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