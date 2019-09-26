Сергей Лозница получил госпремию Довженко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украинскому режиссеру Сергею Лознице вручили Государственную премию имени Александра Довженко за создание полнометражного фильма "Донбасс". Об этом Минкульт сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Награждение состоялось в Киеве. Премию режиссеру вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
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"Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественным достижениям - во многом это и ваша заслуга", - сказал Бородянский.
Напомним, кинолента "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получила главную награду 15-го международного кинофестиваля в испанской Севилье.