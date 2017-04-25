Середня зарплата штатних працівників київських установ за рік зросла на 24,7%

“У лютому поточного року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9832 грн. Порівняно з січнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 5,8%, а порівняно з лютим 2016р. — на 24,7%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у лютому 2017р. становили 67,43 грн, що на 3,1% більше, ніж у попередньому місяці,” — зокрема, зазначається в повідомленні.

Найвищий рівень заробітної плати отримують працівники інформаційної та телекомунікаційної сфер; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,9 раза.

Найменша зарплата спостерігалася у лютому поточного року у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; виробництва електричного устаткування; виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, а також операцій з нерухомим майном і не перевищував 65,9% від середнього рівня по економіці.

Як повідомляв УНН, за рік борг по зарплаті перед киянами зріс на 12,3% - до 83 млн 481,4 тис грн.