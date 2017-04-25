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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32358 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99798 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114345 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115163 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111729 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103704 просмотра

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Средняя зарплата штатных работников киевских учреждений за год выросла на 24,7%

Средняя зарплата штатных работников киевских учреждений за год выросла на 24,7%

Киев  •  УНН

 • 12781 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Размер средней зарплаты штатных работников киевских предприятий, учреждений и организаций в феврале текущего года составил 9 тыс 832 грн, что больше соответствующих показателей прошлого года на 24,7%. Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“В феврале текущего года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составлял 9832 грн. По сравнению с январем 2017 года размер заработной платы увеличился на 5,8%, а по сравнению с февралем 2016. — на 24,7%. Начисления за один отработанный час в феврале 2017. составляли 67,43 грн, что на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце,” — в частности, отмечается в сообщении.

Самый высокий уровень заработной платы получают работники информационной и телекоммуникационной сфер; финансовая и страховая деятельность, а среди промышленных видов деятельности — производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; производство химических веществ и химической продукции, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,9 раза.

Наименьшая зарплата наблюдалась в феврале текущего года у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; здравоохранения и предоставления социальной помощи; производства электрического оборудования; производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам, а также операций с недвижимым имуществом и не превышал 65,9% от среднего уровня по экономике.

Как сообщал УНН, за год долг по зарплате перед киевлянами вырос на 12,3% — до 83 млн 481,4 тыс грн.

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