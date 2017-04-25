Средняя зарплата штатных работников киевских учреждений за год выросла на 24,7%

“В феврале текущего года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составлял 9832 грн. По сравнению с январем 2017 года размер заработной платы увеличился на 5,8%, а по сравнению с февралем 2016. — на 24,7%. Начисления за один отработанный час в феврале 2017. составляли 67,43 грн, что на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце,” — в частности, отмечается в сообщении.

Самый высокий уровень заработной платы получают работники информационной и телекоммуникационной сфер; финансовая и страховая деятельность, а среди промышленных видов деятельности — производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; производство химических веществ и химической продукции, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,9 раза.

Наименьшая зарплата наблюдалась в феврале текущего года у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; здравоохранения и предоставления социальной помощи; производства электрического оборудования; производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам, а также операций с недвижимым имуществом и не превышал 65,9% от среднего уровня по экономике.

Как сообщал УНН, за год долг по зарплате перед киевлянами вырос на 12,3% — до 83 млн 481,4 тыс грн.