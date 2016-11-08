Середня вартість квадратного метру житла у новобудовах Броварів знизилася
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У жовтня 2016 році вартість квадратного метра житла у Броварах становила 12 тис. грн, що на 500 грн дешевше, ніж у вересні цього року. Про це свідчить аналітика спеціалізованого ресурсу ЛУН.ua, повідомляє УНН.
Водночас, за даними аналітиків, порівняно з Києвом житло у Броварах майже вдвічі дешевше.
Так, у жовтні 2016 року середня вартість квадратного метру у столиці становила 22 тис. грн на 10 тис. грн більше, ніж середня вартість квадратного метру у Броварах.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів.
При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.