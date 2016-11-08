Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Броваров снизилась

В то же время, по данным аналитиков, по сравнению с Киевом жилье в Броварах почти вдвое дешевле.

Так, в октябре 2016 года средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. грн на 10 тыс. грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в Броварах.

Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов.

При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".