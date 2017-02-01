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Середньовічний меч з Рівненщини контрабандисти хотіли продати за 15 тис. фунтів

Київ • УНН

 • 24829 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. В управлінні СБУ Рівненської області повідомили про цінність вилученої в контрабандистів партії старожитностей. Одним з найкоштовнішим виявився середньовічний меч, розповів УНН начальник управління СБУ в Рівненській області Василь Бердій.

За його словами, контрабандисти мали намір переправити меч до Англії, де хотіли перепродати за 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Встановити вік меча майже неможливо. Адже перед тим “чорні археологи” спробували його відновити, спиляли частину покриття, яке б дозволило ідентифікувати час виготовлення зброї.

Як повідомляв УНН, управління СБУ в Рівненській області СБУ викрила міжнародну групу контрабандистів предметів старовини. П’ять українців та двоє білорусів причетні до контрабандного вивезення культурних цінностей у Білорусь, а звідти — до країн Західної Європи та США. 30 січня один із контрабандистів був затриманий співробітниками СБУ під час спроби переправити до Білорусі старовинний меч романського типу (ХIV-XV ст.), 136 старовинних монет різних номіналів та періодів чеканки, а також предметів побуту. Старожитності було виявлено в технологічних порожнинах автобуса міжнародного сполучення “Київ-Мінськ” на пункті пропуску “Нові Яриловичі” Чернігівської митниці. Відкрито кримінальне провадження за ст.201 (контрабанда) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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