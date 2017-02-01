Средневековый меч из Ровенской области контрабандисты хотели продать за 15 тыс. фунтов
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В управлении СБУ Ровенской области сообщили о ценности изъятой у контрабандистов партии древностей. Одним из самым ценным оказался средневековый меч, рассказал УНН начальник управления СБУ в Ровенской области Василий Бердий.
По его словам, контрабандисты намеревались переправить меч в Англию, где хотели перепродать за 15 000 фунтов стерлингов.
Установить возраст меча почти невозможно. Ведь перед этим "черные археологи" попытались его восстановить, спилили часть покрытия, которое бы позволило идентифицировать изготовление оружия.
Как сообщал УНН, управление СБУ в Ровенской области СБУ разоблачила международную группу контрабандистов предметов старины. Пять украинцев и двое белорусов причастны к контрабандному вывозу культурных ценностей в Беларусь, а оттуда - в страны Западной Европы и США. 30 января один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта. Предметы старины были обнаружены в технологических полостях автобуса международного сообщения "Киев-Минск" на пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской таможни. Открыто уголовное производство по ст.201 (контрабанда) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.