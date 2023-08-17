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Серед торгових партнерів ОГХК знову почали з’являтися офшори з українським корінням

Серед торгових партнерів ОГХК знову почали з’являтися офшори з українським корінням

Київ • УНН

 • 969422 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Новий ТОП-менеджмент Об'єднаної гірничо-хімічної компанії держкомпанії відновив практику співпраці з офшорами та непрозорими торговими посередниками, незважаючи на публічну критику колишнього керівництва за відсутність прямих контрактів із кінцевими споживачами та власні обіцянки повністю перебудувати систему продажів, пише ZN.UA.

Так, впродовж останніх місяців у чилі покупців продукції ОГХК стали з'являтися досить дивні компанії, які раніше були невідомі на ринку і не мають досвіду роботи з рідкісноземельними мінералами.

Насамперед це стосується польської компанії Agroorganika Polska sp zoo. У липні-серпні цього року вона відвантажила 132 тонни рутилового концентрату і 44 тонни цирконового концентрату через вантажний термінал у ризькому порту KS Terminal (Латвія) для заявленого покупця в Індії. Кінцевим одержувачем виступив MSC Agency (India) PTV. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морський перевізник). Проте до сьогодні ця компанія так і не надала жодного документа, що підтверджує заявку на відвантаження, а обидві партії мінералів досі так і лежать на території терміналу в Ризі. Це створює підозру, що цей товар незабаром виявиться не в Індії, а в Росії.

Ще один новий партнер ОГХК - австрійська A5 Trading, яка також раніше ніколи не працювала з титановою сировиною, але останнім часом стала освоювати нове поле діяльності. Компанія створена у липні 2022 року і перебуває під управлінням одного з одіозних дніпровських бізнесменів. Куди вона збирається продавати титанову сировину – не відомо.

Також продукція ОГХК активно відвантажується польською компанією TIMR Sp.zoo на кілька турецьких компаній – POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ та COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS. Як зазначає видання, ці невеликі турецькі компанії виступають як перевалочна база і ліцензійний склад, звідки товар далі йде до Росії. Так, COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS поставила ринку РФ 15% цирконієвого концентрату від усього ввезеного обсягу для ТОВ "МІНКО РУС". В експорті POYRAZ HAMMADDELER на частку росіян припадає 18,1%. При цьому турецькі посередники часто навіть не морочаться із заміною оригінальної упаковки ОГХК з українським маркуванням.

На думку ЗМІ, система контролю за експортом титанової продукції на ОГХК є неефективною та корупційною. Рішення про проведення додаткових звірок та перевірок за контрактами на ОГХК приймаються вже за результатами скандалів, а не завчасно і щоб уникнути останніх. Допуск до контрактів є надмірно забюрократизованим і залежить від великої кількості погоджень із держорганами, але водночас є якийсь власний аудит, на підставі якого приймаються рішення про співпрацю, якщо немає явних заперечень. Як це працює на практиці – незрозуміло, але саме цим пояснюється традиційна велика кількість офшорів, прокладок-одноденок та інших корупційних старт-апів серед партнерів ОГХК, тоді як системні гравці постійно нарікають на штучні перепони у роботі з продукцією держкомпанії.

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