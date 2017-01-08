Серед постраждалих у теракті в Єрусалимі українців не виявлено — посол

“Попередня інформація, що українців там не було. Але ми ще перевіряємо цю інформацію”, — зауважив він.

Нагадаємо, що вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок в Єрусалимі, внаслідок чого 15 людей отримало поранення.