Серед постраждалих у теракті в Єрусалимі українців не виявлено — посол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За попередніми даними, українців не виявлено серед постраждалих у теракті, що стався сьогодні вдень в Єрусалимі. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, передає УНН.
“Попередня інформація, що українців там не було. Але ми ще перевіряємо цю інформацію”, — зауважив він.
Нагадаємо, що вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок в Єрусалимі, внаслідок чого 15 людей отримало поранення.