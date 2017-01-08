Среди пострадавших в теракте в Иерусалиме украинцев не обнаружено - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По предварительным данным, украинцев не обнаружено среди пострадавших в теракте, произошедшем сегодня днем в Иерусалиме. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, передает УНН.
"Предварительная информация, что украинцев там не было. Но мы еще проверяем эту информацию ", - отметил он.
Напомним, что грузовик наехал на группу солдат на тротуаре в месте для прогулок в Иерусалиме, в результате чего 15 человек получили ранения.