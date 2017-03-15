Серед пошти в міністерстві фінансів Німеччини виявили пакет з вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Серед пошти, яка надійшла федеральному міністерству фінансів Німеччини, виявили пакет з вибухівкою, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
Зазначається, що серед конвертів та посилок, адресованих федеральному міністерству фінансів Німеччини, в середу, 15 березня, виявили пакет із вибуховою сумішшю. Небезпечну знахідку виявили в поштовому відділені відомства.
За інформацією поліції, пакет вибухнув би під час його розкриття та міг спричинити поранення. У поліції не уточнили, кому саме було адресовано пакет.
За інформацією видань Bild та Berliner Zeitung, які посилаються на власні джерела, пакет адресували міністру фінансів ФРН Вольфґанґу Шойбле. У самому ж відомстві відмовилися від коментарів.
У поліції зазначили, що виявлені в пакеті речовини можуть застосовуватися при виготовленні піротехнічних засобів. Небезпечну знахідку виявили самі співробітники поштової служби при скануванні рентгеном. Всі співробітники поштового відділення відомства, а також сусідніх приміщень були змушені негайно залишити свої робочі місця. Згодом викликали поліцію. Фахівці поліції забрали пакет для подальшої перевірки.
Як повідомляв УНН, 9 березня влада німецького міста Дюссельдорф оголосила евакуацію 8 тисяч жителів після виявлення бомби Другої світової війни.