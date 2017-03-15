Среди почты в министерстве финансов Германии обнаружили пакет со взрывчаткой

Отмечается, что среди конвертов и посылок, адресованных федеральному министерству финансов Германии, в среду, 15 марта, обнаружили пакет со взрывной смесью. Опасную находку обнаружили в почтовом отделении ведомства.

По информации полиции, пакет взорвался бы во время его раскрытия и мог привести к травме. В полиции не уточнили, кому именно было адресовано пакет.

По информации изданий Bild и Berliner Zeitung, которые ссылаются на собственные источники, пакет адресовали министру финансов ФРГ Вольфгангу Шойбле. В самом же ведомстве отказались от комментариев.

В полиции отметили, что обнаруженные в пакете вещества могут применяться при изготовлении пиротехнических средств. Опасную находку обнаружили сами сотрудники почтовой службы при сканировании рентгеном. Все сотрудники почтового отделения ведомства, а также соседних помещений были вынуждены немедленно покинуть свои рабочие места. Впоследствии вызвали полицию. Специалисты полиции забрали пакет для дальнейшей проверки.

Как сообщал УНН, 9 марта власть немецкого города Дюссельдорф объявили эвакуацию 8000 жителей после обнаружения бомбы Второй мировой войны.