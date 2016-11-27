Серед ночі сталася пожежа в нічному закладі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У львівському нічному клубі сталася пожежа, так станом на 02:00 у розважальному комплексі Space відбулась пожежа. Про це повідомляє Varta1 — Варта1 в Facebook, передає УНН.
“Люди масово покидали приміщення через вікна, багато потерпілих (опіки, порізи, отруєння чадним газом)” — йдеться в повідомленні.
Крім того, подію прокоментував Начальник відділу зі звя’зків з громадьскістю та ЗМІ в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.
“(Імовірно під впливом алкогольних напоїв — ред.) молодь не давала розгорнути лінії і подати воду (пожежникам -ред.). Рятувальники не мали можливості взяти потрібне спорядження. Купу часу було витрачено на вгамування таких особистостей,” — засвідчив він.
Наразі причини події встановлюються, проте, серед варіантів не виключають і невдале піротехнічне шоу чи проблеми з проводкою.
Як повідомляв УНН, у Києві загорівся підземний електричний колектор, у десятки будинків на час гасіння пожежі планують припинити подачу електроенергії.