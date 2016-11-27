Ночью произошел пожар в ночном заведении Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во львовском ночном клубе произошел пожар, так по состоянию на 2:00 в развлекательном комплексе Space произошел пожар. Об этом сообщает Varta1 - Варта1 в Facebook, передает УНН.
“Люди массово покидали помещения через окна, много пострадавших (ожоги, порезы, отравления угарным газом)”, — говорится в сообщении.
Кроме того, событие прокомментировал начальник отдела по связки с общественностью и СМИ в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.
“(Предположительно под влиянием алкогольных напитков — ред.) молодежь не давала развернуть линии и подать воду (пожарным ред.). Спасатели не имели возможности принять нужное снаряжение. Кучу времени было потрачено на успокоение таких личностей ”, - показал он.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются, однако, среди вариантов не исключают и неудачное пиротехническое шоу или проблемы с проводкой.
Как сообщал УНН, в Киеве загорелся подземный электрический коллектор, в десятки домов на время тушения пожара планируют прекратить подачу электроэнергии.