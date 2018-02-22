Серед миротворців на Донбасі не має бути представників країн ОДКБ - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Якщо представники країн-членів НАТО не мають брати участі у миротворчій місії на Донбасі, то там не повинні бути представники країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Процес перегорів щодо миротворців на Донбасі ще триває. Я підтримую це... Як відомо, Росія ставить питання, що серед миротворців не можуть бути члени НАТО.
Я вважаю, що якщо серед миротворців не буде представників країн-членів НАТО, то так само не може бути представників країн-членів ОДКБ.
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Адже, ця структура, де лідерство займає РФ, може відіграти деструктивну роль і я вважаю, що на переговорах українська сторона зайняла позицію щодо не участі членів ОДКБ”, — заявив А.Парубій.
Нагадаємо, ОДКБ — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.