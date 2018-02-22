Среди миротворцев на Донбассе не должно быть представителей стран ОДКБ - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Если представители стран-членов НАТО не должны принимать участия в миротворческой миссии в Донбассе, то там не должны быть представители стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Процесс переговоров по миротворцах на Донбассе продолжается. Я поддерживаю это... Как известно, Россия ставит вопрос, что среди миротворцев не могут быть члены НАТО.
Я считаю, что если среди миротворцев не будет представителей стран-членов НАТО, то так же не может быть представителей стран-членов ОДКБ.
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Ведь эта структура, где лидерство занимает РФ, может сыграть деструктивную роль и я считаю, что на переговорах украинская сторона заняла позицию относительно неучастия членов ОДКБ", - заявил Парубий.
Напомним, ОДКБ - военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.