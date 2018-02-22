Среди миротворцев на Донбассе не должно быть представителей стран ОДКБ - Парубий

"Процесс переговоров по миротворцах на Донбассе продолжается. Я поддерживаю это... Как известно, Россия ставит вопрос, что среди миротворцев не могут быть члены НАТО.

Я считаю, что если среди миротворцев не будет представителей стран-членов НАТО, то так же не может быть представителей стран-членов ОДКБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко обвинил РФ в несогласованном с ОДКБ вооружении

Ведь эта структура, где лидерство занимает РФ, может сыграть деструктивную роль и я считаю, что на переговорах украинская сторона заняла позицию относительно неучастия членов ОДКБ", - заявил Парубий.

Напомним, ОДКБ - военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.