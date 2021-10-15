Серед мігрантів, що потрапили в Литву - є особи пов'язані з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Лаурінас Кащюнас, голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Литви, повідомив виданню Delfi, що “більше 10 осіб, які потрапили в Литву як нелегали, а потім з’ясувалося, що вони пов’язані з тією чи іншою терористичною організацією або угрупованням”, інформує УНН.
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За його словами, 4 такі людини вже вислані з Литви.
“Ще близько 10 знаходяться під наглядом, рішення про їхню депортацію поки не прийнято”, — повідомив Кащюнас.
У середу в парламенті Литви відбулося закрите засідання комітету, на якому вислухали інформацію про можливі зв’язки деяких нелегалів з терористами.
За відомостями джерел Delfi, в серпні з Литви вислали громадянина Камеруну, якого підозрювали в зв’язках з угрупованням “Боко Харам”. Був висланий і громадянин Іраку за зв’язки з робітничою партією Курдистану. У Литві є ще кілька курдів, пов’язаних з цією партією. За відомостями Delfi, є дані і про зв’язки деяких нелегалів з “Ісламською державою”.
“Може, це і не були поважні особи цих організацій, активісти, але загрозу ми бачимо”, — сказало джерело Delfi.
“Розвідка вирахувала і мігрантів з Чечні, які можуть бути пов’язані з діючими на Кавказі угрупованнями. Не виключено, що це можуть бути завербовані Росією агенти, мета яких — викликати хаос в країнах ЄС, в першу чергу в Литві”, — йдеться в повідомленні.
Польська сторона дуже серйозно ставиться до такої небезпеки з боку нелегалів, фахівці цієї країни заявляють, що кожен п’ятий нелегал, який йде в ЄС з Білорусі, може бути пов’язаний з терористичними угрупованнями.
Додамо
Цього року в Литву з Білорусі пройшли більше 4 100 нелегалів, в країні оголошено режим надзвичайної ситуації.