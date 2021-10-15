Среди мигрантов, попавших в Литву - есть лица связанные с терроризмом

КИЕВ. 15 октября. УНН. Лауринас Кащюнас, председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Литвы, сообщил изданию Delfi, что “более 10 человек, попавших в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой”, информирует УНН.