Среди мигрантов, попавших в Литву - есть лица связанные с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Лауринас Кащюнас, председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Литвы, сообщил изданию Delfi, что “более 10 человек, попавших в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой”, информирует УНН.
Детали
По его словам, 4 таких человека уже высланы из Литвы.
“Еще около 10 находятся под наблюдением, решение об их депортации пока не принято”, — сообщил Кащюнас.
В среду в парламенте Литвы состоялось закрытое заседание комитета, на котором выслушали информацию о возможных связях некоторых нелегалов с террористами.
По сведениям источников Delfi, в августе из Литвы выслали гражданина Камеруна, которого подозревали в связях с группировкой “Боко Харам”. Был выслан и гражданин Ирака за связи с рабочей партией Курдистана. В Литве есть еще несколько курдов, связанных с этой партией. По сведениям Delfi, есть данные и о связи некоторых нелегалов с “Исламским государством”.
“Может, это и не были важные лица этих организаций, активисты, но угрозу мы видим”, — сказал источник Delfi.
“Разведка вычислила и мигрантов из Чечни, которые могут быть связаны с действующими на Кавказе группировками. Не исключено, что это могут быть завербованые Россией агенты, цель которых — вызвать хаос в странах ЕС, в первую очередь в Литве”, — говорится в сообщении.
Польская сторона очень серьезно относится к такой опасности со стороны нелегалов, специалисты этой страны заявляют, что каждый пятый нелегал, который идет в ЕС из Беларуси, может быть связан с террористическими группировками.
Добавим
В этом году в Литву из Беларуси прошли более 4 100 нелегалов, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.