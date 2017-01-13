Серед членів ОБСЄ немає необхідної підтримки для введення збройної місії на Донбасі - С.Курц
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На даний час серед членів ОБСЄ немає “необхідної підтримки” для введення збройної місії на Донбасі. Про це глава організації Себастьян Курц заявив в інтерв’ю австрійському виданню Kurier, передає УНН.
С.Курц підкреслив, що для ухвалення такого рішення потрібна згода всіх 57 країн-членів.
Відповідаючи на запитання журналіста про введення збройної поліцейської місії, в якості одного з варіантів вирішення конфлікту, С.Курц сказав: “ОБСЄ є організацією з 57 країнами-членами, серед яких є і Росія. Будь-яка місія має бути погоджена всіма державами. На даний час не існує необхідної підтримки такої ідеї”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ призначили представника по боротьбі з радикалізацією
Глава ОБСЄ додав, що “якщо вдасться забезпечити спеціальної моніторингової місії кращий доступ до районів на Донбасі, а також можливість здійснювати контроль вночі, до того ж за умови поліпшення її технічного оснащення, можна буде досягти прогресу і наблизитися до працюючого режиму припинення вогню”.
За словами С.Курца, у нього є відчуття, що всі сторони конфлікту на сході України “не задоволені існуючим статус-кво”. Глава ОБСЄ додав, що це є “гарною відправною точкою”.
Він також висловився за “поступове скасування санкцій проти Росії, якщо буде “покращення на землі”. За його словами, існуюча система, яка передбачає зняття обмежень тільки в разі повного виконання Мінських домовленостей, “навряд чи дає стимул”.