Среди членов ОБСЕ нет необходимой поддержки для ввода вооруженной миссии на Донбассе - С.Курц
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В настоящее время среди членов ОБСЕ нет "необходимой поддержки" для ввода вооруженной миссии на Донбассе. Об этом глава организации Курц заявил в интервью австрийскому изданию Kurier, передает УНН.
С.Курц подчеркнул, что для принятия такого решения требуется согласие всех 57 стран-членов.
Отвечая на вопрос журналиста о введении вооруженной полицейской миссии, в качестве одного из вариантов решения конфликта, С.Курц сказал: "ОБСЕ является организацией с 57 странами-членами, среди которых есть и Россия. Любая миссия должна быть согласована всеми государствами. В настоящее время не существует необходимой поддержки такой идеи ".
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Глава ОБСЕ добавил, что "если удастся обеспечить специальной мониторинговой миссии лучший доступ к районам на Донбассе, а также возможность осуществлять контроль ночью, к тому же при условии улучшения ее технического оснащения, можно будет достичь прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня".
По словам С.Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "недовольны существующим статус-кво". Глава ОБСЕ добавил, что это является "хорошей отправной точкой".
Он также высказался за " постепенную отмену санкций против России , если будет" улучшение на земле ". По его словам, существующая система, которая предусматривает снятие ограничений только в случае полного выполнения Минских договоренностей, "вряд ли дает стимул".