Среди членов ОБСЕ нет необходимой поддержки для ввода вооруженной миссии на Донбассе - С.Курц

ukru
12 марта, 19:49 • 99624 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 125919 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 115500 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 112753 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 140268 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114338 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121305 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130359 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140442 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144690 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 25726 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 46870 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 48697 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 30623 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 45701 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 99624 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 125919 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 104813 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112094 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 140268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138863 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146901 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151690 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150093 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153414 просмотра
Актуальное
Среди членов ОБСЕ нет необходимой поддержки для ввода вооруженной миссии на Донбассе - С.Курц

Среди членов ОБСЕ нет необходимой поддержки для ввода вооруженной миссии на Донбассе - С.Курц

Киев • УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В настоящее время среди членов ОБСЕ нет "необходимой поддержки" для ввода вооруженной миссии на Донбассе. Об этом глава организации Курц заявил в интервью австрийскому изданию Kurier, передает УНН.

С.Курц подчеркнул, что для принятия такого решения требуется согласие всех 57 стран-членов.

Отвечая на вопрос журналиста о введении вооруженной полицейской миссии, в качестве одного из вариантов решения конфликта, С.Курц сказал: "ОБСЕ является организацией с 57 странами-членами, среди которых есть и Россия. Любая миссия должна быть согласована всеми государствами. В настоящее время не существует необходимой поддержки такой идеи ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ назначили представителя по борьбе с радикализацией

Глава ОБСЕ добавил, что "если удастся обеспечить специальной мониторинговой миссии лучший доступ к районам на Донбассе, а также возможность осуществлять контроль ночью, к тому же при условии улучшения ее технического оснащения, можно будет достичь прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня".

По словам С.Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "недовольны существующим статус-кво". Глава ОБСЕ добавил, что это является "хорошей отправной точкой".

Он также высказался за " постепенную отмену санкций против России , если будет" улучшение на земле ". По его словам, существующая система, которая предусматривает снятие ограничений только в случае полного выполнения Минских договоренностей, "вряд ли дает стимул".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы