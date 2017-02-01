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Серед бойовиків поширюють чутки про військову допомогу з РФ у разі істотного просування ЗСУ

Серед бойовиків поширюють чутки про військову допомогу з РФ у разі істотного просування ЗСУ

Київ • УНН

 • 8513 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. З метою “підтримки бойового духу” серед бойовиків поширюють інформацію про пряму військову допомогу Росії у разі істотного просування Збройних сил України. Про це на своїй сторінці повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Одночасно для "підтримки бойового духу“ серед бойовиків поширюються чутки про те, що в разі істотного просування ВСУ, збройні сили Росії нададуть пряму військову допомогу "ДНР“, включно із застосуванням бойової авіації та оперативно-тактичних ракетних комплексів”, — написав він.

Також у повідомлені йдеться про поширення інформації про організацію “засідок” для ЗСУ — зокрема, бойовики перед загрозою дій сил АТО у відповідь поширюють чутки про “тактичний задум” по заманюванню підрозділів ЗСУ у “котли”, ймовірно, заздалегідь виправдовуючи свій можливий відступ.

Як передавав УННбойовики різко збільшили кількість патрулів у Донецьку через "українських диверсантів".

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