Среди боевиков распространяют слухи о военной помощи из РФ в случае существенного продвижения ВСУ

"В то же время для "поддержания боевого духа" среди боевиков распространяются слухи о том, что в случае существенного продвижения ВСУ, вооруженные силы России предоставят прямую военную помощь "ДНР", включая применение боевой авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов", - написал он.

Также в сообщении говорится о распространении информации об организации "засад" для ВСУ - в частности, боевики под угрозой действий сил АТО в ответ распространяют слухи о "тактическом замысле" по заманиванию подразделений ВСУ в "котлы", вероятно, заранее оправдывая свое возможное отступление.

Как сообщал УНН, боевики резко увеличили количество патрулей в Донецке из-за "украинских диверсантов".