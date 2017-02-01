Среди боевиков распространяют слухи о военной помощи из РФ в случае существенного продвижения ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С целью "поддержания боевого духа" среди боевиков распространяют информацию о прямой военной помощи России в случае существенного продвижения Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В то же время для "поддержания боевого духа" среди боевиков распространяются слухи о том, что в случае существенного продвижения ВСУ, вооруженные силы России предоставят прямую военную помощь "ДНР", включая применение боевой авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов", - написал он.
Также в сообщении говорится о распространении информации об организации "засад" для ВСУ - в частности, боевики под угрозой действий сил АТО в ответ распространяют слухи о "тактическом замысле" по заманиванию подразделений ВСУ в "котлы", вероятно, заранее оправдывая свое возможное отступление.
Как сообщал УНН, боевики резко увеличили количество патрулей в Донецке из-за "украинских диверсантов".