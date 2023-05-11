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Сербія відмовляється від спрощеної процедури громадянства для росіян - FT

Сербія відмовляється від спрощеної процедури громадянства для росіян - FT

Київ • УНН

 • 729718 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Сербія призупинила плани щодо видачі своїх паспортів росіянам та іншим іноземним громадянам, які прожили в країні лише один рік, на тлі того, як ЄС попередив, що може призупинити безвізовий режим для балканської країни, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

У законопроекті, поданому урядом у Белграді у квітні, зазначається, що одного року тимчасового проживання буде достатньо для того, щоб іноземці, які працювали в місцевих компаніях або працювали за наймом, могли отримати сербський паспорт. Наразі іноземцям необхідно прожити в Сербії не менше ніж 5 років, перш ніж подавати заявку на громадянство.

Але Єврокомісія попередила, що стежить за безвізовим режимом Белграда "з метою запобігання та пом'якшення можливих безпекових ризиків для ЄС".

"Якщо буде визнано, що надання громадянства за програмами громадянства для інвесторів становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки та державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинено", - ідеться в заяві Єврокомісії, надісланій електронною поштою. у ЄК додали, що минулого року надали Белграду "чіткі рекомендації" щодо "ефективної поступової відмови або утримання від ухвалення програм громадянства інвесторів".

Протягом минулого року Брюссель безуспішно намагався чинити тиск на Белград, щоб той застосував санкції проти росії, заборонив прямі польоти з країни та вжив жорстких заходів щодо російських компаній та приватних осіб, які прагнуть уникнути заборон на поїздки до країн Заходу та заморожування активів, зазначає видання.

Радник уряду Сербії сказав, що законопроект був «просто пропозицією», яка «не була ухвалена».

Метою ширшої реформи, яка також включала спрощення правил реєстрації для іноземців, як вказано, було залучення висококваліфікованих робітників для зростання економіки Сербії та зниження чисельності населення.

Новини про зміни в законодавстві за останні кілька тижнів розлетілися російськомовними соціальними мережами, у той час, як нова хвиля емігрантів готується переїхати до Сербії в надії невдовзі отримати можливість переїхати в інші європейські країни, пише видання.

Давні спостерігачі на Балканах кажуть, що сербський уряд, найімовірніше, відкличе пропозицію через тиск з боку ЄС.

"Зазвичай, коли комісія ЄС дає негативний висновок, Сербії стає важко наполягати на ухваленні цього закону, - сказала Олена Джанкіч, співдиректор Global Citizenship Observatory, італійського аналітичного центру. - Інакше серби втратять безвізовий доступ до Європи, а знадобилося чимало зусиль, щоб досягти цієї лібералізації візового режиму в 2009 році".

Натомість, за словами Джанкіч, уряд, швидше за все, спробує продовжити дозвіл на проживання для приблизно 200 000 росіян, які прибули до країни з лютого 2022 року.

Нагадаємо

Торік повідомлялося, що Європейська комісія закликала уряди країн ЄС припинити національні програми продажу громадянства інвесторам, також відомих як "золоті паспорти", а також "золоті дозволи на проживання" росіянам і білорусам.

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