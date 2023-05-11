Сербия отказывается от упрощенной процедуры гражданства для россиян - FT

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Сербия приостановила планы по выдаче своих паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, на фоне того, как ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В законопроекте, поданном правительством в Белграде в апреле, отмечается, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, которые работали в местных компаниях или работали по найму, могли получить сербский паспорт. Сейчас иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее 5 лет, прежде чем подавать заявку на гражданство.

Но Еврокомиссия предупредила, что следит за безвизовым режимом Белграда "с целью предотвращения и смягчения возможных рисков в сфере безопасности для ЕС".

"Если будет признано, что предоставление гражданства по программам гражданства для инвесторов представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", - говорится в заявлении Еврокомиссии, направленном по электронной почте. в ЕК добавили, что в прошлом году предоставили Белграду "четкие рекомендации" по "эффективному постепенному отказу или воздержанию от принятия программ гражданства инвесторов".

В течение прошлого года Брюссель безуспешно пытался оказать давление на Белград, чтобы тот применил санкции против россии, запретил прямые полеты из страны и принял жесткие меры в отношении российских компаний и частных лиц, которые стремятся избежать запретов на поездки в страны Запада и замораживания активов, отмечает издание.

Советник правительства Сербии сказал, что законопроект был «просто предложением», которое «не было принято».

Целью более широкой реформы, которая также включала упрощение правил регистрации для иностранцев, как указано, было привлечение высококвалифицированных рабочих для роста экономики Сербии и снижения численности населения.

Новости об изменениях в законодательстве за последние несколько недель разлетелись русскоязычными социальными сетями, в то время как новая волна эмигрантов готовится переехать в Сербию в надежде вскоре получить возможность переехать в другие европейские страны, пишет издание.

Давние наблюдатели на Балканах говорят, что сербское правительство, скорее всего, отзовет предложение из-за давления со стороны ЕС.

"Обычно, когда комиссия ЕС дает отрицательное заключение, Сербии становится трудно настаивать на принятии этого закона, - сказала Елена Джанкич, содиректор Global Citizenship Observatory, итальянского аналитического центра. - Иначе сербы потеряют безвизовый доступ в Европу, а понадобилось немало усилий, чтобы достичь этой либерализации визового режима в 2009 году".

Вместо этого, по словам Джанкич, правительство, скорее всего, попытается продлить вид на жительство для примерно 200 000 россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года.

Напомним

В прошлом году сообщалось, что Европейская комиссия призвала правительства стран ЕС прекратить национальные программы продажи гражданства инвесторам, также известных как "золотые паспорта", а также "золотые виды на жительство" россиянам и белорусам.

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