Сербія обурилася через заяву Албанії про можливе об’єднання з Косовом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Офіційний Белград обурений заявою албанського прем’єр-міністра Еді Рами про можливість об’єнання Албанії і Косова, передає УНН із посиланням на Euractiv.
Раніше Е.Рама заявив, що якщо Албанію не приймуть до ЄС, то "не можна виключати об’єднання країни з Косовом”.
“Якщо Європа зачинить двері перед Косовом, то всі албанці регіону будуть жити в одній країні — з тим, щоби продовжити інтеграцію до європейської сім’ї”, — заявив услід за Е.Рамою лідер Косова Хашим Тачі.
Коментуючи висловлювання глави албанського уряду, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич наголосив, що це “ще одне підтвердження того, що створення "Великої Албанії" є великою загрозою миру і стабільності регіону та всієї Європи”.
Він також висловив обурення з приводу мовчання ЄС і США у той час, коли “Сербія опинилася під загрозою”.
Нагадаємо, наприкінці січня лідери Сербії і Косова домовилися провести переговори на високому рівні задля зменшення напруженості у відносинах.