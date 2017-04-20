Сербия возмутилась из-за заявления Албании о возможном объединении с Косово

Ранее Э.Рама заявил, что если Албания не будет принята в ЕС, то "нельзя исключать объединение страны с Косово”.



“Если Европа закроет двери перед Косово, то все албанцы региона будут жить в одной стране — с тем, чтобы продолжить интеграцию в европейскую семью”, — заявил вслед за Е.Рамой лидер Косово Хашим Тачи.

Комментируя высказывания главы албанского правительства, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что это “еще одно подтверждение того, что создание "Великой Албании" является большой угрозой миру и стабильности региона и всей Европы”.

Он также выразил возмущение по поводу молчания ЕС и США в то время, когда “Сербия оказалась под угрозой”.

Напомним, в конце января лидеры Сербии и Косово договорились провести переговоры на высоком уровне для уменьшения напряженности в отношениях.