Сербия возмутилась из-за заявления Албании о возможном объединении с Косово

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32291 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99711 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151085 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114331 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115153 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111721 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103697 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152265 просмотра

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Сербия возмутилась из-за заявления Албании о возможном объединении с Косово

Сербия возмутилась из-за заявления Албании о возможном объединении с Косово

Киев  •  УНН

 • 10598 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Официальный Белград возмущен заявлением албанского премьер-министра Эди Рамы о возможности объединения Албании и Косово, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Ранее Э.Рама заявил, что если Албания не будет принята в ЕС, то "нельзя исключать объединение страны с Косово”.

“Если Европа закроет двери перед Косово, то все албанцы региона будут жить в одной стране — с тем, чтобы продолжить интеграцию в европейскую семью”, — заявил вслед за Е.Рамой лидер Косово Хашим Тачи.

Комментируя высказывания главы албанского правительства, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что это “еще одно подтверждение того, что создание "Великой Албании" является большой угрозой миру и стабильности региона и всей Европы”.

Он также выразил возмущение по поводу молчания ЕС и США в то время, когда “Сербия оказалась под угрозой”.

Напомним, в конце января лидеры Сербии и Косово договорились провести переговоры на высоком уровне для уменьшения напряженности в отношениях.

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