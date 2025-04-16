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Financial Times

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The Guardian

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СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук — серед 20 кращих керівників компаній України за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Київ • УНН

 • 3870 перегляди

Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук увійшов до рейтингу найкращих керівників України. За його управління компанія досягла рекордних фінансових показників та лідерства на ринку.

СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук — серед 20 кращих керівників компаній України за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine, увійшов до двадцятки найкращих керівників України за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Він посів 19 місце в загальному списку із півсотні переможців і став єдиним представником галузі виробництва напоїв.

За оцінкою укладачів рейтингу, очолюючи компанію понад 20 років, Ткачук провів її шляхом трансформацій і зростання до статусу найбільшого національного виробника та лідера ринку бутильованих вод в Україні.

Як зазначає видання, 2025 рік став знаковим для IDS Ukraine: 30-річчя флагманського бренда "Моршинська", визнання лідерства Марка Ткачука в управлінській сфері та рекордні результати компанії за підсумками 2024 року — все це підтверджує стабільну динаміку та стійкість бізнесу.

"У 2024 році попри всі виклики ми повернули обсяги продажів до довоєнного рівня, сплатили рекордні податки, перетнувши межу 1 млрд грн, збільшили інвестиційні проєкти, а наша команда зросла на 9%. Ми розширили програму капітальних інвестицій до 196 млн грн — більш як на 48% порівняно з 2023 роком. Розвиток попри всі обставини можливий лише тоді, коли в компанії є довіра, стратегія та команда, яка мислить не кризами, а перспективами", — прокоментував Марко Ткачук в інтерв’ю для видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

IDS Ukraine об’єднує провідні українські бренди — "Моршинська", "Миргородська", "Аляска", а також єдиного національного оператора з доставки води – "IDS Aqua Service", що має покриття у понад 1600 населених пунктах. У 2024-му компанія досягла найвищих фінансових результатів за останні роки — виторг більш як 6,8 млрд грн і 1,15 млрд грн сплачених податків.

"Ми підійшли до нового етапу свого зростання та продовжимо масштабуватися в нових категоріях. Інвестуємо в майбутнє, бо розуміємо, що саме зараз потрібно діяти сміливо", — розповів Ткачук.

Флагманським брендом компанії залишається "Моршинська", яка у 2025 році відзначає 30 років. За цей час бренд еволюціонував із локального гравця до абсолютного лідера галузі з часткою понад 30%. Для посилення позиції у галузі напоїв IDS Ukraine у 2023–2024 роках вивела на ринок низку новинок: енергетичний напій "Воля", "Моршинську" зі смаками та соковмісний напій "Лимонада" на основі мінеральної води. Нові продукти вже забезпечують близько 10% продажів компанії.

Останні три роки IDS Ukraine фокусується не лише на бізнес-результатах, а й на соціальній місії: з початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 500 млн грн на гуманітарні ініціативи — від забезпечення питною водою та підтримки військових до допомоги мобілізованим співробітникам і реабілітаційним центрам. Один із флагманських проєктів — ініціатива "Воля рухатися вперед" у партнерстві з реабілітаційним центром Next Step, у межах якої частину коштів від продажу енергетика "Воля" спрямовують на допомогу пораненим воїнам.

"Чим ефективніше працює наш бізнес, тим більше ми можемо допомагати. У цьому сенсі прибутковість і соціальна місія — не протилежності, а два боки однієї медалі. І кожен із українців, беручи з полиці нашу продукцію, спільно з нами робить внесок у велику гуманітарну справу", — пояснив Ткачук, як компанія поєднує силу великого бізнесу та суспільства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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