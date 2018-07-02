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Сенцова годують невідомою сумішшю – Омбудсмен

Сенцова годують невідомою сумішшю – Омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова годують невідомою сумішшю. Про це під час круглого столу заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.

“Щодо Олега Сенцова — я б хотіла зауважити про те, що дуже суперечлива інформація зараз поступає про стан його здоров’я, тому я хотіла б на власні очі (його — ред.) побачити. Консула (України — ред.) жодного разу не пустили. У мене є така підозра, і не тільки підозра, а факт — я хочу, щоб ви побачили лист пана Федотова, це керівник Ради при президенті РФ щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини. Він чітко пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю”, — повідомила Л.Денісова.

Нагадаємо, Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування в колонії міста Лабитнангі. Він вимагав звільнити 64 українських політв’язнів, але себе до списку не заніс.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.

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