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Сенатор США закликав Трампа надати летальну зброю для України

Сенатор США закликав Трампа надати летальну зброю для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сенатор Сполучених Штатів, член Комітету з питань збройних сил Джеймс Інхоф закликав президента США Дональда Трампа погодити надання Україні летальних оборонних озброєнь, передає УНН з посиланням на пре-службу Посольства України в США.

“Член Комітету з питань збройних сил Джеймс Інгоф направив листа Президенту США Д.Трампу із закликом погодити надання Україні оборонних летальних озброєнь”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що своїм листом Сенатор Інгоф нагадав про двопартійне звернення 27 Сенаторів на початку 2017 року у період перехідної Адміністрації, у якому американські законодавці закликали Президента Дональда Трампа розширити обсяги оборонної допомоги Україні та надати їй летальні озброєння.

Джеймс Інгоф відзначив, що захоплення Росією частини українських територій є безпрецедентним у сучасній історії.

“З того часу триваюча агресія Росії та її постійна відмова поважати територіальну цілісність України вимагає від нас — тих хто поважає правовий порядок, сильної відповіді. І ця відповідь має полягати в наданні летального обладнання в рамках підтримки України, щоб вона могла захистити себе і стримати подальшу російську агресію”, — зазначив він у листі.

Як повідомляв УНН, Сенат США затвердив виділення коштів на летальну зброю для України.

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