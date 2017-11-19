Сенатор США закликав Трампа надати летальну зброю для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сенатор Сполучених Штатів, член Комітету з питань збройних сил Джеймс Інхоф закликав президента США Дональда Трампа погодити надання Україні летальних оборонних озброєнь, передає УНН з посиланням на пре-службу Посольства України в США.
“Член Комітету з питань збройних сил Джеймс Інгоф направив листа Президенту США Д.Трампу із закликом погодити надання Україні оборонних летальних озброєнь”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що своїм листом Сенатор Інгоф нагадав про двопартійне звернення 27 Сенаторів на початку 2017 року у період перехідної Адміністрації, у якому американські законодавці закликали Президента Дональда Трампа розширити обсяги оборонної допомоги Україні та надати їй летальні озброєння.
Джеймс Інгоф відзначив, що захоплення Росією частини українських територій є безпрецедентним у сучасній історії.
“З того часу триваюча агресія Росії та її постійна відмова поважати територіальну цілісність України вимагає від нас — тих хто поважає правовий порядок, сильної відповіді. І ця відповідь має полягати в наданні летального обладнання в рамках підтримки України, щоб вона могла захистити себе і стримати подальшу російську агресію”, — зазначив він у листі.
Як повідомляв УНН, Сенат США затвердив виділення коштів на летальну зброю для України.