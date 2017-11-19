Сенатор США призвал Трампа предоставить летальное оружие для Украины

“Член Комитета по вооруженным силам Джеймс Ингоф направил письмо Президенту США Д.Трамп с призывом согласовать предоставление Украине оборонных летальных вооружений”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что своим письмом Сенатор Ингоф напомнил о двухпартийном обращении 27 Сенаторов в начале 2017 в период переходной администрации, в котором американские законодатели призвали Президента Дональда Трампа расширить объемы оборонной помощи Украине и предоставить ей летальные вооружения.

Джеймс Ингоф отметил, что захват Россией части украинских территорий является беспрецедентным в современной истории.

“С тех пор продолжающаяся агрессия России и ее постоянный отказ уважать территориальную целостность Украины требует от нас — тех, кто уважает правовой порядок, сильный ответ. И этот ответ должен состоять в предоставлении летального оборудования в рамках поддержки Украины, чтобы она могла защитить себя и сдержать дальнейшее российскую агрессию”, — отметил он в письме.

Как сообщал УНН, Сенат США утвердил выделение средств на летальное оружие для Украины.