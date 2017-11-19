Сенатор США призвал Трампа предоставить летальное оружие для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сенатор США, член Комитета по вооруженным силам Джеймс Инхоф призвал президента США Дональда Трампа согласовать предоставление Украине летальных оборонительных вооружений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в США.
“Член Комитета по вооруженным силам Джеймс Ингоф направил письмо Президенту США Д.Трамп с призывом согласовать предоставление Украине оборонных летальных вооружений”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что своим письмом Сенатор Ингоф напомнил о двухпартийном обращении 27 Сенаторов в начале 2017 в период переходной администрации, в котором американские законодатели призвали Президента Дональда Трампа расширить объемы оборонной помощи Украине и предоставить ей летальные вооружения.
Джеймс Ингоф отметил, что захват Россией части украинских территорий является беспрецедентным в современной истории.
“С тех пор продолжающаяся агрессия России и ее постоянный отказ уважать территориальную целостность Украины требует от нас — тех, кто уважает правовой порядок, сильный ответ. И этот ответ должен состоять в предоставлении летального оборудования в рамках поддержки Украины, чтобы она могла защитить себя и сдержать дальнейшее российскую агрессию”, — отметил он в письме.
Как сообщал УНН, Сенат США утвердил выделение средств на летальное оружие для Украины.