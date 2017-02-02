Сенат затвердив Р.Тіллерсона на посаду глави Держдепу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сенат американського конгресу затвердив кандидатуру колишнього глави енергетичної компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря США, передає УНН з посиланням на Reuters.
За його кандидатуру проголосували 53 сенатори, проти — 42.
Таким чином, Р.Тіллерсон став 69-м за рахунком главою Держдепартаменту США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Р.Тіллерсон назвав анексію Криму Росією захопленням території
Нагадаємо, керівник нафтової компанії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон посідає чільне місце в сегменті бізнесу з Росією у сфері енергетики.
Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив Р.Тіллерсона орденом “за значний внесок у зміцнення співпраці в паливно-енергетичному секторі”.
У 2011 році Exxon Mobil підписала угоду з найбільшою державною нафтовою компанією Росії “Роснефть” зі спільної розвідки і видобутку нафти. Відтоді ці дві компанії створили 10 спільних підприємств з реалізації проектів в Росії, але західні санкції проти Москви сповільнили інвестиції Exxon Mobil.
Р.Тіллерсон висловлювався критично щодо санкцій Заходу, які змусили його компанію відмовитися від деяких проектів і спричинили, за його словами, збитки Exxon Mobil у щонайменше мільярд доларів.