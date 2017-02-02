Сенат утвердил Р.Тиллерсона на должность главы Госдепа

За его кандидатуру проголосовали 53 сенатора, против - 42.

Таким образом, Р.Тиллерсон стал 69-м по счету главой Госдепартамента США.

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Напомним, руководитель нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон занимает ведущее место в сегменте бизнеса с Россией в сфере энергетики.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Р.Тиллерсона орденом "за большой вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

В 2011 году Exxon Mobil подписала соглашение с крупнейшей государственной нефтяной компанией России "Роснефть" по совместной разведке и добыче нефти. С тех пор эти две компании создали 10 совместных предприятий по реализации проектов в России, но западные санкции против Москвы замедлили инвестиции Exxon Mobil.

Р.Тиллерсон высказывался критически по санкциям Запада, которые заставили его компанию отказаться от некоторых проектов и вызвали, по его словам, убытки Exxon Mobil в меньшей мере на миллиард долларов.