Сенат утвердил Р.Тиллерсона на должность главы Госдепа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру бывшего главы энергетической компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
За его кандидатуру проголосовали 53 сенатора, против - 42.
Таким образом, Р.Тиллерсон стал 69-м по счету главой Госдепартамента США.
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Напомним, руководитель нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон занимает ведущее место в сегменте бизнеса с Россией в сфере энергетики.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Р.Тиллерсона орденом "за большой вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".
В 2011 году Exxon Mobil подписала соглашение с крупнейшей государственной нефтяной компанией России "Роснефть" по совместной разведке и добыче нефти. С тех пор эти две компании создали 10 совместных предприятий по реализации проектов в России, но западные санкции против Москвы замедлили инвестиции Exxon Mobil.
Р.Тиллерсон высказывался критически по санкциям Запада, которые заставили его компанию отказаться от некоторых проектов и вызвали, по его словам, убытки Exxon Mobil в меньшей мере на миллиард долларов.