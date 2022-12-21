Сенат затвердив Лінн Трейсі новим послом США у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сенат Конгресу США затвердив Лінн Трейсі на посаду американського посла у рф, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Висунуту президентом США Джо Байденом у вересні кандидатуру підтримали 93 законодавці, два сенатори проголосували проти.
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Трейсі є кадровим дипломатом. Донедавна вона очолювала диппредставництво США у Вірменії. До того, як стати послом у Єревані, вона обіймала посаду старшого радника у справах росії в бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії, а перед цим працювала в росії – у 2014-2017 роках була заступником Джона Теффта, який на той час був послом у Москві. Раніше Трейсі обіймала посаду першого заступника помічника держсекретаря США у справах Південної та Центральної Азії, а також посаду директора у справах Центральної Азії у Раді національної безпеки Білого дому. Вона володіє російською.
Наразі місце американського посла в Росії вакантне: Джон Салліван залишив Москву 4 вересня. На цю посаду його було призначено попереднім президентом США республіканцем Дональдом Трампом у грудні 2019 року.