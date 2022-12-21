Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в рф

Детали

Выдвинутую президентом США Джо Байденом в сентябре кандидатуру поддержали 93 законодателя, два сенатора проголосовали против.

Добавим

Трейси является кадровым дипломатом. До недавнего времени она возглавляла диппредставительство США в Армении. До того, как стать послом в Ереване, она занимала должность старшего советника по делам россии в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а перед этим работала в россии – в 2014-2017 годах была заместителем Джона Теффта, который в то время был послом в Москве. Ранее Трейси занимала должность первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, а также должность директора по делам Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома. Она владеет русским.

Сейчас место американского посла в россии вакантно: Джон Салливан покинул Москву 4 сентября. На эту должность он был назначен предыдущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в декабре 2019 года.