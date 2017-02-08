Сенат США зможе закріпити санкції проти РФ на законодавчому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Законпроект щодо закріплення санкцій проти РФ зможе зібрати достатню кількість голосів, у тому числі і для подолання вето. Про це заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо в інтерв’ю CNN, передає УНН.
За його словами, у Сенаті США уважно стежать за тим, щоб санкції проти Росії зберігали свою дію, спрямовану на перешкоджання її агресії в регіоні.
“Існує реальна загроза скасування санкцій, що було б на шкоду повазі до українського суверенітету і відповідає умовам Путіна”, — сказав він.
“На мою думку, ми могли би зібрати голоси, щоб прийняти у Сенаті, і що ми могли би прийняти його в більшості, здатній подолати вето”, — констатував М.Рубіо.