Сенат США намагається підвести під санкції облігації РФ з терміном погашення більше 14 днів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 19482 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 43578 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 58061 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 76441 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 69882 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 106910 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150893 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187797 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 277166 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166863 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 46882 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 117386 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 101890 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 87531 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 78828 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 76359 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 145654 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 277144 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 209488 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 237525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12659 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 29402 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30944 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 34114 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60661 перегляди
Актуальне
Сенат США намагається підвести під санкції облігації РФ з терміном погашення більше 14 днів

Сенат США намагається підвести під санкції облігації РФ з терміном погашення більше 14 днів

Київ • УНН

 • 8711 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Законопроект про різке посилення американських санкцій відносно Москви передбачає їх поширення на державні цінні папери Росії з терміном погашення більше 14 днів, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та матеріали Конгресу США.

Даний документ, повний текст якого був наданий ЗМІ в п’ятницю джерелом в апараті Конгресу США, спрямований на фактичне введення заборони на проведення американськими фізичними та юридичними особами будь-яких операцій з суверенним боргом Росії. Законопроект передбачає, в разі його схвалення Сенатом і Палатою представників Конгресу і підписання президентом Дональдом Трампом, вироблення главою держави відповідних розпоряджень не пізніше ніж у 90-денний термін. Заборона почне поширюватися на державні цінні папери Росії, випущені через 180 днів після вступу в силу таких вказівок глави адміністрації США.

В якості “російського суверенного боргу” визначено “облігації Центрального банку, Фонду національного добробуту або федерального Казначейства Російської Федерації або агентів чи афільованих організацій, що мають термін погашення більше 14 днів, а також угоди про валютні свопи з Центральним банком, Фондом національного добробуту або федеральним Казначейством Російської Федерації терміном дії понад 14 днів”.

Крім того, законопроект зобов’язує главу американської адміністрації “використовувати всі повноваження ..., щоб блокувати і заборонити всі транзакції з усією власністю”, що знаходиться в юрисдикції США, наступних російських кредитно-фінансових організацій: “Внешэкономбанка”, “Сбербанка”, ВТБ, “Газпромбанка”, “Банка Москвы”, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”.

Як повідомляв УНН, сенатори США хочуть обмежити право Росії в Інтерполі на оголошення в розшук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65