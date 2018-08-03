Сенат США намагається підвести під санкції облігації РФ з терміном погашення більше 14 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Законопроект про різке посилення американських санкцій відносно Москви передбачає їх поширення на державні цінні папери Росії з терміном погашення більше 14 днів, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та матеріали Конгресу США.
Даний документ, повний текст якого був наданий ЗМІ в п’ятницю джерелом в апараті Конгресу США, спрямований на фактичне введення заборони на проведення американськими фізичними та юридичними особами будь-яких операцій з суверенним боргом Росії. Законопроект передбачає, в разі його схвалення Сенатом і Палатою представників Конгресу і підписання президентом Дональдом Трампом, вироблення главою держави відповідних розпоряджень не пізніше ніж у 90-денний термін. Заборона почне поширюватися на державні цінні папери Росії, випущені через 180 днів після вступу в силу таких вказівок глави адміністрації США.
В якості “російського суверенного боргу” визначено “облігації Центрального банку, Фонду національного добробуту або федерального Казначейства Російської Федерації або агентів чи афільованих організацій, що мають термін погашення більше 14 днів, а також угоди про валютні свопи з Центральним банком, Фондом національного добробуту або федеральним Казначейством Російської Федерації терміном дії понад 14 днів”.
Крім того, законопроект зобов’язує главу американської адміністрації “використовувати всі повноваження ..., щоб блокувати і заборонити всі транзакції з усією власністю”, що знаходиться в юрисдикції США, наступних російських кредитно-фінансових організацій: “Внешэкономбанка”, “Сбербанка”, ВТБ, “Газпромбанка”, “Банка Москвы”, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”.
Як повідомляв УНН, сенатори США хочуть обмежити право Росії в Інтерполі на оголошення в розшук.