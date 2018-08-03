Сенат США пытается подвести под санкции облигации РФ со сроком погашения более 14 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Законопроект о резком усилении американских санкций в отношении Москвы предусматривает их распространение на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ и материалы Конгресса США.
Данный документ, полный текст которого был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса США, направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России. Законопроект предполагает, в случае его одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса и подписания президентом Дональдом Трампом, выработку главой государства соответствующих распоряжений не позднее чем в 90-дневный срок. Запрет начнет распространяться на государственные ценные бумаги России, выпущенные через 180 дней после вступления в силу таких указаний главы администрации США.
В качестве “российского суверенного долга” определены “облигации Центрального банка, Фонда национального благосостояния или федерального Казначейства Российской Федерации или агентов или аффилированных организаций, имеющие срок погашения более 14 дней, а также соглашения о валютных свопах с Центральным банком, Фондом национального благосостояния или федеральным Казначейством Российской Федерации сроком действия более 14 дней”.
Кроме того, законопроект обязывает главу американской администрации “использовать все полномочия ..., чтобы блокировать и запретить все транзакции со всей собственностью”, находящейся в юрисдикции США, следующих российских кредитно-финансовых организаций: “Внешэкономбанка”, “Сбербанка”, ВТБ, “Газпромбанка”, “Банка Москвы”, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”.
Как сообщал УНН, сенаторы США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск.