Сенат США пытается подвести под санкции облигации РФ со сроком погашения более 14 дней

Данный документ, полный текст которого был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса США, направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России. Законопроект предполагает, в случае его одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса и подписания президентом Дональдом Трампом, выработку главой государства соответствующих распоряжений не позднее чем в 90-дневный срок. Запрет начнет распространяться на государственные ценные бумаги России, выпущенные через 180 дней после вступления в силу таких указаний главы администрации США.

В качестве “российского суверенного долга” определены “облигации Центрального банка, Фонда национального благосостояния или федерального Казначейства Российской Федерации или агентов или аффилированных организаций, имеющие срок погашения более 14 дней, а также соглашения о валютных свопах с Центральным банком, Фондом национального благосостояния или федеральным Казначейством Российской Федерации сроком действия более 14 дней”.

Кроме того, законопроект обязывает главу американской администрации “использовать все полномочия ..., чтобы блокировать и запретить все транзакции со всей собственностью”, находящейся в юрисдикции США, следующих российских кредитно-финансовых организаций: “Внешэкономбанка”, “Сбербанка”, ВТБ, “Газпромбанка”, “Банка Москвы”, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”.

Как сообщал УНН, сенаторы США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск.