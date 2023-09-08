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Сенат Польщі створив альтернативний орган для розслідування російського впливу

Сенат Польщі створив альтернативний орган для розслідування російського впливу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сенат Польщі створив альтернативну комісію для розслідування втручання росії в польську політику після того, як правляча партія "Право і справедливість» заявила про формування аналогічного органу. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Серед питань, які буде розглядати комісія — можливі зв’язки політиків консервативної політичної партії “Право і справедливість” з росією, а також імпорт вугілля та скрапленого газу з рф на тлі війни в Україні.

“Громадянам важливо знати, хто представляє чиї інтереси”, — йдеться в обґрунтуванні рішення про створення нової комісії.

Новий орган, який працюватиме до кінця каденції Сенату, вже провів своє перше засідання у четвер.

Доповнення

Сенатська комісія є відповіддю на аналогічний орган, створений правлячою партією “Право і справедливість” у Сеймі, нижній палаті парламенту, який викликав обурення в ЄС і США . Там заявили про те, що комісію можуть використовувати для усунення політичних опонентів з державних посад.

Закон про створення цього органу отримав у Польщі назву “lex Tusk”, оскільки вважалося, що його головною мішенню був головний політичний опонент консервативної партії, колишній прем’єр-міністр Польщі і експрезидент Європейської ради Дональд Туск. Зараз Туск знову очолює “Громадянську платформу”, партію, яку він заснував у 2001 році і яка має шанс повернутися до влади після жовтневих виборів.

Нагадаємо

2 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав пом’якшену зміну закону про розслідування російського впливу в країні. Тепер члени комісії з розслідування вливу рф не можуть бути депутатами парламенту, а заборони обіймати державні посади тепер там немає. Відтепер, комісія робитиме публічну заяву щодо того, що певна особа “може діяти не в інтересах суспільства”. До того ж, це рішення можна буде оскаржити в Апеляційному суді.

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