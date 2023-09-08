Сенат Польши создал альтернативный орган для расследования российского влияния

Детали

Среди вопросов, которые будет рассматривать комиссия — возможные связи политиков консервативной политической партии “Право и справедливость” с россией, а также импорт угля и сжиженного газа из рф на фоне войны в Украине.

“Гражданам важно знать, кто представляет чьи интересы”, — говорится в обосновании решения о создании новой комиссии.

Новый орган, который будет работать до конца каденции Сената, уже провел свое первое заседание в четверг.

Дополнение

Сенатская комиссия является ответом на аналогичный орган, созданный правящей партией “Право и справедливость” в Сейме, нижней палате парламента, который вызвал возмущение в ЕС и США. Там заявили о том, что комиссию могут использовать для устранения политических оппонентов с государственных должностей.

Закон о создании этого органа получил в Польше название “lex Tusk”, поскольку считалось, что его главной мишенью был главный политический оппонент консервативной партии, бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск. Сейчас Туск вновь возглавляет “Гражданскую платформу”, партию, которую он основал в 2001 году и которая имеет шанс вернуться к власти после октябрьских выборов.

Напомним

2 августа президент Польши Анджей Дуда подписал смягченное изменение закона о расследовании российского влияния в стране. Теперь члены комиссии по расследованию влияния рф не могут быть депутатами парламента, а запрета занимать государственные должности теперь там нет. Отныне, комиссия будет делать публичное заявление о том, что определенное лицо “может действовать не в интересах общества”. К тому же, это решение можно будет обжаловать в Апелляционном суде.