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Сенат Польши создал альтернативный орган для расследования российского влияния

Сенат Польши создал альтернативный орган для расследования российского влияния

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сенат Польши создал альтернативную комиссию для расследования вмешательства россии в польскую политику после того, как правящая партия "Право и справедливость» заявила о формировании аналогичного органа. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Среди вопросов, которые будет рассматривать комиссия — возможные связи политиков консервативной политической партии “Право и справедливость” с россией, а также импорт угля и сжиженного газа из рф на фоне войны в Украине.

“Гражданам важно знать, кто представляет чьи интересы”, — говорится в обосновании решения о создании новой комиссии.

Новый орган, который будет работать до конца каденции Сената, уже провел свое первое заседание в четверг.

Дополнение

Сенатская комиссия является ответом на аналогичный орган, созданный правящей партией “Право и справедливость” в Сейме, нижней палате парламента, который вызвал возмущение в ЕС и США. Там заявили о том, что комиссию могут использовать для устранения политических оппонентов с государственных должностей.

Закон о создании этого органа получил в Польше название “lex Tusk”, поскольку считалось, что его главной мишенью был главный политический оппонент консервативной партии, бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск. Сейчас Туск вновь возглавляет “Гражданскую платформу”, партию, которую он основал в 2001 году и которая имеет шанс вернуться к власти после октябрьских выборов.

Напомним

2 августа президент Польши Анджей Дуда подписал смягченное изменение закона о расследовании российского влияния в стране. Теперь члены комиссии по расследованию влияния рф не могут быть депутатами парламента, а запрета занимать государственные должности теперь там нет. Отныне, комиссия будет делать публичное заявление о том, что определенное лицо “может действовать не в интересах общества”. К тому же, это решение можно будет обжаловать в Апелляционном суде.

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