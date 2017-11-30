Сенат Австралії схвалив заяву щодо Голодомору в Україні

“Сьогодні моя заява з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні знайшла схвалення Сенату”, - зазначила вона.

Австралійський Сенат засудив дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних та релігійних прав українців, а також нагадав, що внаслідок свідомих дій цього режиму в 1932-33 роках майже 7 млн українців померли від голоду.

Крім того, Сенат визнав важливість пам’ятати ці страшні події, щоб запобігти таким злочинам проти людства в майбутньому. Закликав вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час Голодомору, а також засвідчити свою повагу і підтримку австралійським українцям, які пережили цю страшну трагедію і розповіли про неї.

“Приєднатися до української спільноти Австралії та світової спільноти у вшануванні цих трагічних подій в рамках кампанії “Україна - пам’ятає, світ – визнає”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу.