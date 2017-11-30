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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76007 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65448 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72790 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80452 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117612 просмотра

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Сенат Австралии одобрил заявление по Голодомору в Украине

Сенат Австралии одобрил заявление по Голодомору в Украине

Киев  •  УНН

 • 13052 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сенат Австралии принял заявление к 85-й годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила автор документа сенатор Катрина Билык, передает УНН.

"Сегодня мое заявление по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов в Украине нашло одобрение Сената", - отметила она.

Австралийский Сенат осудил действия сталинского режима, направленного на уничтожение национальных, культурных и религиозных прав украинцев, а также напомнил, что в результате сознательных действий этого режима в 1932-33 годах почти 7 млн украинцев умерли от голода.

Кроме того, Сенат признал важность помнить эти страшные события, чтобы предотвратить такие преступления против человечества в будущем. Призвал почтить память тех, кто погиб во время Голодомора, а также засвидетельствовать свое уважение и поддержку австралийским украинцам, переживших эту страшную трагедию и рассказали о ней.

"Присоединиться к украинскому сообществу Австралии и мирового сообщества в чествовании этих трагических событий в рамках кампании "Украина - помнит, мир - признает", - говорится в заявлении.

Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.

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