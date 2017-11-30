Сенат Австралии одобрил заявление по Голодомору в Украине

"Сегодня мое заявление по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов в Украине нашло одобрение Сената", - отметила она.

Австралийский Сенат осудил действия сталинского режима, направленного на уничтожение национальных, культурных и религиозных прав украинцев, а также напомнил, что в результате сознательных действий этого режима в 1932-33 годах почти 7 млн украинцев умерли от голода.

Кроме того, Сенат признал важность помнить эти страшные события, чтобы предотвратить такие преступления против человечества в будущем. Призвал почтить память тех, кто погиб во время Голодомора, а также засвидетельствовать свое уважение и поддержку австралийским украинцам, переживших эту страшную трагедию и рассказали о ней.

"Присоединиться к украинскому сообществу Австралии и мирового сообщества в чествовании этих трагических событий в рамках кампании "Украина - помнит, мир - признает", - говорится в заявлении.

Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.