Сенат Австралии одобрил заявление по Голодомору в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сенат Австралии принял заявление к 85-й годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила автор документа сенатор Катрина Билык, передает УНН.
"Сегодня мое заявление по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов в Украине нашло одобрение Сената", - отметила она.
Австралийский Сенат осудил действия сталинского режима, направленного на уничтожение национальных, культурных и религиозных прав украинцев, а также напомнил, что в результате сознательных действий этого режима в 1932-33 годах почти 7 млн украинцев умерли от голода.
Кроме того, Сенат признал важность помнить эти страшные события, чтобы предотвратить такие преступления против человечества в будущем. Призвал почтить память тех, кто погиб во время Голодомора, а также засвидетельствовать свое уважение и поддержку австралийским украинцам, переживших эту страшную трагедию и рассказали о ней.
"Присоединиться к украинскому сообществу Австралии и мирового сообщества в чествовании этих трагических событий в рамках кампании "Украина - помнит, мир - признает", - говорится в заявлении.
Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.