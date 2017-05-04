Семирічна дитина випала з вікна на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У вівторок, 2 травня, до лікарні потрапила семирічна дитина, яка через недогляд матері випала з вікна. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
У вівторок, 2 травня, до лікарні м.Красногорівка було доставлено малолітню дитину 2010 р.н.
Медики діагностували у дівчинки відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої тіла, закритий перелом середньої третини лівого стегна зі зміщенням та закритий перелом нижньої третини лівої великоберцової кістки зі зміщенням.
Як з’ясували слідчі, травми дитина отримала внаслідок падіння з вікна другого поверху, де мати залишила дітей (семирічну дівчину та її чотирирічного брата) без нагляду.
Встановлено, що мати-одиначка 1986 р.н. не працює, має 4-х малолітніх дітей, на обліку у поліції не перебуває, за місцем мешкання характеризується посередньо, схильна до вживання алкогольних напоїв, підтримує зв’язки з особами, що ведуть антисуспільний спосіб життя.
Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).
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